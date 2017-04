Bonn verpasst Europe-Cup-Finale

Mittwoch, 05.04.2017

Das Hinspiel hatte Bonn vor drei Wochen 77:76 (41:44) gewonnen. Im Finale (19. und 26. April) trifft Nanterre, Klub des langjährigen Bundesliga-Profis Heiko Schaffartzik, auf den Ligarivalen Elan Chalon. Bester Werfer der Baskets war Forward Kenneth Horton mit 24 Punkten.

Durch Bonns Niederlage zertreuten sich auch die Hoffnungen auf den zweiten deutschen Erfolg in Serie beim dritthöchsten europäischen Wettbewerb. Im Vorjahr hatten die Frankfurt Skyliners triumphiert, die in dieser Saison in der neugegründeten Champions League angetreten waren.

