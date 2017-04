Jena beendet Negativserie gegen Vechta

Freitag, 21.04.2017

Jena (22:36 Punkte) kann als Zwölfter die Saison in der Bundesliga unbesorgt ausklingen lassen. Die Rückkehr von Mitaufsteiger Vechta (4:56) in Liga zwei war bereits am vergangenen Wochenende besiegelt worden. Als bester Scorer der Jenaer kam Julius Jenkins auf 20 Punkte, Rashaun Broadus war mit 18 Zählern erfolgreichster Werfer der Niedersachsen.

