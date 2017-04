Zittersieg in Göttingen: Brose alleiniger Zweiter

Sonntag, 02.04.2017

Hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter ratiopharm Ulm (52:0 Punkte) ist Bamberg (48:6) weiter Zweiter, dicht dahinter folgt der FC Bayern (46:6). Die Münchner gewannen am Sonntag 98:68 (53:33) gegen Aufsteiger Science City Jena. Die Bayern haben damit einen Platz unter den ersten Vier und das Heimrecht für das Viertelfinale der Play-offs sicher.

Bamberg, das zuletzt in München (59:67) und zu Hause gegen Ulm (79:84) verloren hatte, konnte sich in Göttingen nie absetzen und hatte am Ende Glück, dass es zum knappen Sieg reichte. Bester Werfer war Janis Strelnieks (12 Punkte), bei Göttingen überragte Darius Carter (24).

Gipfeltreffen am Samstag

Die Bayern hatten dagegen keinerlei Mühe und stellten die Weichen schon in der ersten Hälfte auf Sieg. Am Samstag spielt München in Ulm (18.00 Uhr).

Am Nachmittag hatten die EWE Baskets Oldenburg im Duell der ehemaligen Meister Alba Berlin 93:81 (49:38) geschlagen und ihren achten Tabellenplatz gefestigt. Berlin rutschte um eine Position auf den sechsten Rang ab. Neuer Fünfter sind die Telekom Baskets Bonn nach einem 74:73 (28:36)-Sieg bei den Frankfurt Skyliners.

