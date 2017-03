Bayern scheitern im EuroCup

Donnerstag, 09.03.2017

Im entscheidenden Spiel der best-of-three-Serie gegen den spanischen Vertreter Unicaja Malaga konnte seine Mannschaft beim 69:74 (27:34) den Heimvorteil nicht nutzen. Da half auch die prominente Unterstützung durch Fußball-Weltmeister Thomas Müller, Torjäger Robert Lewandowski und Javi Martinez sowie Bayern-Präsident Uli Hoeneß nicht.

Dem ambitionierten Klub bleibt nach dem Scheitern in Europa sowie im BBL-Pokal nun nur noch die Bundesliga. "Wir müssen uns zusammenraufen und unser Bestes geben. Das haben wir nicht getan", sagt Trainer Sasa Djordjevic.

Dabei standen die Vorzeichen für den ersten Europapokal-Halbfinaleinzug in der Vereinsgeschichte gar nicht so schlecht. Die Top16-Runde hatten die Bayern ungeschlagen als Gruppensieger abgeschlossen. Nach den beiden Siegen gegen Málaga in der Vorrunde hatten die Bayern auch die erste Begegnung der Serie mit 91:82 gewonnen - die Runde der letzten Vier war zum Greifen nah.

Nach der Auswärtsniederlage (67:82) waren die Bayern vor heimischem Publikum gefragt, leisteten sich aber einen Fehlstart und liefen den Rest der Partie einem Rückstand hinterher. Wie schon im vergangenen Jahr war damit das Viertelfinale Endstation.

In der Liga sind die Münchner hinter ratiopharm Ulm und Meister Brose Bamberg Dritter. Am Sonntag geht es zum Tabellen-14. Walter Tigers Tübingen, eine Woche später kommt Bamberg zum Spitzenspiel in den Audi Dome.

