Pleiß verliert Derby gegen Besiktas

Montag, 20.03.2017

Robin Benzing zeigte gegen Morabanc Andorra eine gute Leistung, allerdings konnte er die 92:100-Niederlage für Tecnyconta Zaragoza auch nicht verhindern. Mit 20 Punkten war er Topscorer seines Teams (4/10 FG, 10/10 FT) und schnappte sich dazu 6 Rebounds, gegen Andorra-Topscorer Giorgi Shermanidi (27 Punkte, 9/9 FG) kam aber auch er nicht an.

Johannes Voigtmann hatte mit Saski Baskonia am 25. Spieltag in der ACB spielfrei - genau wie Kostja Mushidi, für den die Saison in der ABA League mit Mega Leks bereits beendet ist.

Heiko Schaffartzik verlor mit JSF Nanterre derweil knapp gegen Chalon (90:94), der Point Guard zeigte dabei jedoch eine seiner besseren Leistungen in den letzten Wochen. Schaffartzik spielte bei seinem Team die meisten Minuten (37) und kam dabei auf 14 Punkte (5/11 FG) und 5 Assists.

Isaiah Hartenstein erwischte am Sonntag derweil keinen guten Tag. Auch wenn Zalgiris Kaunas mit 73:71 einen Comeback-Sieg über Juventus feiern durfte, gelang dem deutschen Talent dabei nicht viel. In 18 Minuten Spielzeit blieb er ohne Punkt (0/3 FG) und leistete sich 3 Turnover - positiv waren immerhin seine 3 Blocks und 5 Rebounds.

Auch für Tibor Pleiß hätte es besser laufen können. Er musste mit Galatasaray am späten Sonntagabend gegen Besiktas ran und verlor 84:90. Pleiß stand in der Startformation, spielte aber nur 13 Minuten. Ihm gelangen kein Punkt, kein Assist, aber zumindest 4 Rebounds.

