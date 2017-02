Vechta trennt sich von Aufstiegstrainer Wagner

Dienstag, 07.02.2017

Der ehemalige Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft hatte Vechta 2015 übernommen und mit einer Rekordserie von 25 Siegen im ersten Jahr in die Bundesliga geführt. "Die großartige Aufstiegssaison wird in Vechta für immer mit ihm verbunden sein. Leider sind in den letzten Monaten die Erfolge ausgeblieben. Trotzdem hat Andreas hier sehr gute Arbeit geleistet, und wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet", sagte Geschäftsführer Stefan Niemeyer.

Vechta steht nach der 14. Niederlage in Folge (77:86 bei Walter Tigers Tübingen) auf dem vorletzten Tabellenplatz und verspricht sich von einem Trainerwechsel neue Impulse.

