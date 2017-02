High-School-Spieler macht 92 Punkte

Mittwoch, 08.02.2017

Ball, der jüngere Bruder von Lonzo Ball, einem Star-Freshman am College UCLA, schoss am Dienstag aus allen Rohren. Er versenkte beim 146:123-Sieg seines Teams sagenhafte 37 von 61 Versuchen aus dem Feld, erzielte dabei jedoch nur sieben Dreier - aus der Zwei-Punkt-Distanz lag er so bei 30 von 39.

Ball erklärte danach einem ESPN-Reporter, dass er die Vorstellung seiner Klassenkameradin Lexi widmete, die derzeit im Krankenhaus sei. Vater, Lavar Ball erklärte gegenüber ESPN, dass sein Sohn nach der Pause einfach "verrückt geworden" sei. LaMelo hatte in der ersten Halbzeit "nur" 29 Punkte gemacht.

Chino Hills hatte am Wochenende gegen Oak Hill Academy aus Virginia die erste Niederlage in den letzten 61 Spielen kassiert. "Meine Jungs werden böse, wenn sie verlieren. LaMelo war von Anfang an heiß. Er attackierte einfach den Korb. Sie haben dann versucht, ihn mit zwei oder drei Mann zu covern, nachdem er 45 Punkte erzielt hatte", so Vater Lavar. 41 Zähler gelangen LaMelo allein im Schlussviertel.

Er und Lonzo sind aber nicht die einzigen Basketballtalente in der Familie: Der mittlere Bruder LiAngelo Ball ist ebenfalls hochveranlagt und erzielte vor kurzem für Chino Hills 72 Zähler in einem Spiel. Aktuell wird er für die anstehenden Playoffs geschont, was LaMelo mehr Spielzeit einräumt. Beide haben bereits UCLA für die Zeit nach der High-School zugesagt.

