Bamberg und Bayern fahren nach Berlin

Sonntag, 22.01.2017

Die Bayern wurden ihrer Favoritenrolle beim 87:72 (43:42) über die Telekom Baskets Bonn ebenfalls gerecht.

Alba Berlin ist als Gastgeber für das Top Four gesetzt, den vierten Teilnehmer ermitteln die MHP Riesen Ludwigsburg und der ungeschlagene Bundesliga-Spitzenreiter ratiopharm Ulm am späteren Sonntag (18.00 Uhr). Die Halbfinal-Paarungen werden am Abend ausgelost.

Bamberg, das in der Liga nur mit viel Mühe in Bayreuth gewonnen hatte (92:88 n.V.), demonstrierte beim Wiedersehen Stärke. Anfang des zweiten Viertels lagen die Gäste mit 20 Punkten vorn (30:10/13. Minute), Bayreuth war chancenlos. Als beste Werfer der Bamberger kamen Janis Strelnieks und Darius Miller auf je 13 Punkte.

