Voigtmann und Benzing überzeugen

Sonntag, 15.01.2017

Galatasaray war am Wochenende nicht im Einsatz, am Freitag fuhr das Team um Tibor Pleiß einen Sieg gegen Zalgiris Kaunas in der Euroleague ein. Pleiß war dabei mit 17 Punkten und 7 Rebounds in 24 Minuten einer der Erfolgsgaranten. Isaiah Hartenstein kam dabei für die Litauer nicht zum Einsatz.

Kostja Mushidi musste mit seinem Team Mega Leks in der NLB eine Niederlage gegen Cedevita Zagreb hinnehmen. Dabei erzielte der deutsche Shooting Guard 11 Punkte (4/5 FG), 3 Rebounds und 2 Assists in 23 Minuten.

Ebenfalls verloren hat Heiko Schaffartzik mit Nanterre 92 in der französischen LNB. Gegen Monaco unterlag das Team, der ehemalige Nationalspieler legte 7 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists auf.

Beim Sieg gegen Manresa gelangen Robin Benzing (Zaragoza) 15 Zähler, 4 Rebounds und 2 Assists. Johannes Voigtmann hat mit Saski Baskonia gegen Bilbao einen deutlichen Erfolg eingefahren. Dabei sammelte er in 22 Minuten 12 Punkte und 5 Rebounds.

Maik Zirbes trifft am Montag mit Maccabi Tel Aviv auf Hapoel Holon. Am Freitag beim Euroleague-Duell gegen Real Madrid war der Center lediglich 8 Minuten im Einsatz.

