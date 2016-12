Frankenderby im Pokal-Viertelfinale

Freitag, 30.12.2016

Spitzenreiter ratiopharm Ulm reist derweil zu den MHP Riesen Ludwigsburg, Bayern München empfängt die Telekom Baskets Bonn.

Die sechs besten Mannschaften der Bundesligatabelle der Hinrunde spielen in den K.o.-Duellen am 21. und 22. Januar drei Teilnehmer für das Final Four am 18. und 19. Februar aus. Titelverteidiger Alba Berlin ist als Gastgeber gesetzt.

