EM: Zwiebler zum Auftakt gegen Penty

Dienstag, 25.04.2017

Erfolgreich in die Titelkämpfe startete derweil Fabienne Deprez, die sich gegen Elisabeth Baldauf 24:22, 21:11 durchsetzte. Am späten Nachmittag spielt zudem Yvonne Li gegen Airi Mikkela. Die deutschen Meister Luise Heim und Fabian Roth (Nr. 8) sind erst am Mittwoch im Einsatz.

