European Games 2019: So seht ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Bei den European Games stehen heute unter anderem Entscheidungen im Judo und Sambo an. Hier erfahrt ihr wie ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

European Games: Welche Sportarten finden heute statt?

Bei den European Games treten in diesem Jahr Athleten aus ganz Europa in 15 verschiedenen Sportarten an. Den kompletten Zeitplan der Spiele findet ihr auf der offiziellen Website der European Games.

Der Zeitplan der European Games für den 22. Juni

Uhrzeit Sportart ab 8 Uhr Sportschießen ab 8 Uhr Bogenschießen ab 9 Uhr Sambo ab 10 Uhr 3x3 Basketball ab 10 Uhr Judo ab 11.30 Uhr Straßenrad ab 13 Uhr Sportakrobatik ab 13 Uhr Rhythmische Sportgymnastik

European Games: Welcher Sender überträgt die Spiele?

Die European Games werden komplett von Sport1 im Free-TV übertragen. Bei zwei parallel laufenden Wettkämpfen bietet der Privatsender auf seiner Website zusätzliche Livestreams zu einzelnen Sportarten an. Das TV-Programm kann außerdem online per Livestream auf sport1.de verfolgt werden.

Im dem Pay-TV-Sender Sport1+ werden außerdem noch weitere Übertragungen angeboten, sodass ihr keine Entscheidung aus Minsk verpasst.

European Games: Wer tritt für Deutschland an?

Deutschland wird bei den European Games von 149 Athleten in 13 Sportarten vertreten. Die bekanntesten Namen im Kader sind die Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov. Für die beiden, und auch für Athleten wie Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel, geht es bei den European Games vor allem um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo.

Bei der Eröffnungsfeier war Bogenschützin Lisa Unruh deutsche Fahnenträgerin. Die Berlinerin hatte bei den vergangenen Olympischen Spielen 2016 in Rio die Silbermedaille gewonnen und gehört auch bei den nächsten Spielen in Tokyo zu den Kandidaten auf die Medaillen.

Der Medaillenspiegel der European Games 2015

Am gestrigen Auftakttag der European Games gab es noch keine Medaillenentscheidungen. Vor vier Jahren wurden die Spiele in Aserbaidschans Hauptstadt Baku ausgetragen. Deutschland landete mit 66 Medaillen, davon 16 Mal Gold, auf Rang vier des Medaillenspiegels.