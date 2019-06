European Games 2019: Alle Infos zu den Europaspielen in Minsk – Zeitplan, Übertragung, Modus

Vom 21. bis zum 30. Juni finden im weißrussischen Minsk die zweiten Europaspiele in der Geschichte statt. SPOX gibt euch einen Überblick über die vertretenen Sportarten und erklärt euch, wo ihr die Spiele verfolgen könnt.

European Games 2019: Was sind die Europaspiele?

Nach 2015 finden zum zweiten Mal die European Games statt. Waren vor vier Jahren noch 20 Sportarten Teil des Programms, werden in Minsk nur in 15 Sportarten Medaillengewinner gesucht.

Ein Grund für den Rückgang sind die European Championships, die im vergangenen Sommer erstmals ausgetragen wurden. Hierbei werden Europameisterschaften in zehn olympischen Sportarten, unter anderem Schwimmen und Leichtathletik, gleichzeitig ausgetragen.

Dementsprechend befinden sich solche traditionellen Sportarten nicht im Programm der European Games. Insgesamt werden 2019 in 13 olympischen und 2 nicht-olympischen Sportarten Medaillengewinner gesucht. Die Leichtathleten werden auch in einer neuen Wettbewerbsform, dem DNA, gegeneinander antreten.

Den kompletten Zeitplan findet ihr auf der offiziellen Website der European Games.

© getty

European Games: Qualifikationsmöglichkeiten für die Olympischen Spiele

In fünf Sportarten haben die teilnehmenden Athleten sogar die Möglichkeit, sich direkt Startplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu sichern. In fünf weiteren Disziplinen können die Sportler darüber hinaus wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln.

Sportart Was steht auf dem Spiel? Badminton Ranglistenpunkte für Olympia-Qualifikation 3x3 Basketball - Beachsoccer nicht-olympisch Bogenschießen Direkte Qualifikation für Olympia Boxen Ranglistenpunkte für Olympia-Qualifikation Judo Ranglistenpunkte für Olympia-Qualifikation Kanurennsport Direkte Qualifikation für Olympia Karate (Kata, Kumite) Direkte Qualifikation für Olympia Leichtathletik Ranglistenpunkte für Olympia-Qualifikation Radsport (Straße, Bahn) Ranglistenpunkte für Olympia-Qualifikation Ringen - Sambo nicht-olympisch Schießen Direkte Qualifikation für Olympia Tischtennis Direkte Qualifikation für Olympia Turnsport -

Die European Games 2019 im TV und Livestream

Die European Games werden alle neun Tage lang auf Sport1 im Free-TV übertragen. Außerdem bietet der Privatsender auf der eigenen Website zusätzliche Livestreams zu einzelnen Sportarten an, falls zwei Disziplinen parallel laufen. Auch das TV-Programm kann online per Stream auf sport1.de verfolgt werden.

Zusätzlich bietet Sport1 auch auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ weiteren Content an, sodass ihr alle Wettbewerbe aus Minsk auch im deutschen Fernsehen verfolgt könnt.

European Games 2019: Die deutsche Mannschaft

Aus Deutschland werden insgesamt 149 Athleten in 13 Sportarten an den Start gehen, darunter auch Hochkaräter wie die Tischtennis-Superstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov oder Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel, für die es alle um die Olympia-Qualifikation geht.

Die deutsche Fahne wird allerdings Bogenschützin Lisa Unruh bei der Eröffnungsfeier ins Stadion tragen. Die Berlinerin hatte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio sensationell die Silbermedaille gewonnen und gilt auch bei den Spielen in Tokio zu den Medaillenkandidatinnen.

Der Medaillenspiegel der European Games 2015

Vor vier Jahren wurden die Spiele im aserbaidschanischen Baku ausgetragen, Deutschland landete damals mit 66 Medaillen auf Rang vier.