Beachvolleyball-WM 2019 in Hamburg LIVE auf DAZN

Die Beachvolleyball-Welt schaut vom 28. Juni bis zum 07 Juli gespannt auf den Hamburger Rothenbaum: Die jeweils 48 besten Beachvolleyball-Teams der Welt treffen im Damen- und Herrenbereich aufeinander, um den Weltmeister zu küren. DAZN überträgt alle Spiele der FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaft Hamburg 2019 live in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Insgesamt 15 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Deutsche Fans werden voll auf ihre Kosten kommen, denn ingesamt nehmen gleich zehn Teams aus Deutschland am Wettbewerb teil. Die deutsche Damen-Combo Sandra Ittlinger und Chantal Laboureurgehen als top-gesetzte Favoritinnen ins Turnier, bei den deutschen Herren ist das Duo um Julius Thole und Clemens Wicklermit Position zwölf am höchsten gesetzt.

Österreich stellt zwei Herren-Teams und die Schweiz zwei Damen- und ein Herren-Team. Alle Teams treten in je 12 Pools á 4 Mannschaften bei den Damen und Herren gegeneinander an. Für die K.o.-Phase qualifizieren sich neben dem jeweiligen Gruppenersten und -zweiten auch die vier besten Gruppendritten.

Alle anderen drittplatzierten Teams kämpfen in einer Zwischenrunde um einen Platz in der Ausscheidungsphase. Die beiden Weltmeister-Teams sind im Anschluss automatisch für die olympischen Spielen 2020 in Tokio qualifiziert.

DAZN kommentiert alle Spiele live vor Ort

Für die 12. Beachvolleyball-Weltmeisterschaft hat sich die Hansestadt einen ganz besonderen Austragungsort ausgesucht: Der traditionsreiche Tenniskomplex am Hamburger Rothenbaum wird zur größten Beachvolleyball-Arena der Welt umgebaut. Bis zu 12.000 Sitzplätze wird das umgebaute Stadion bieten - exzellente Stimmung ist also garantiert!

Für DAZN sind Daniel Höhr und Guido Hüsgen während der gesamten Weltmeisterschaft live vor Ort und werden abwechselnd alle Spiele mit deutschem Kommentar begleiten. Zusätzlich stellt DAZN ab der K.o.-Phase von allen Partien mit deutscher Beteiligung Highlight-Clips auf der Plattform zur Verfügung, ab dem Halbfinale werden auch von allen anderen Spielen Highlights produziert werden.

Zusätzlich zur FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaft 2019 bietet DAZN seinen Fans über die Sommermonate auch Fußball der Extraklasse: Die drei Kontinentalmeisterschaften Copa América, Gold-Cup sowie den Afrika-Cup laufen exklusiv auf DAZN und ab dem Viertelfinale co-exklusiv alle Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019.