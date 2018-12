Sport heute live im TV (Sonntag): NBA, NFL, UFC, Premier League und Darts auf DAZN

Die Sportwelt macht zwischen den Jahren keine Pause. In der USA machen die NBA und NFL und in England die Premier League keine Pause. Außerdem steht bei der Darts-WM das Halbfinale an. SPOX gibt euch eine Übersicht.

Sport satt gibt es am heutigen Sonntag bei DAZN. Schon in der Nacht geht es mit der UFC los und hört erst spät am Abend mit der NFL auf. Außerdem läuft noch die Premier League, Rugby, Basketball und Darts.

NBA und NFL heute live verfolgen

In der NFL steht der letzte Spieltag vor den Playoffs auf dem Programm. Besonders das Spiel der Colts bei den Titans klingt vielversprechend. Was das Duell für die beiden Teams bedeutet, erfahrt ihr hier. Der Streamingdienst DAZN zeigt neben diesem Spiel auch die Partie der Patriots gegen die Jets und die RedZone Konferenz, mit der ihr kein Highlight aller Spiele verpasst.

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro und ist dabei an jedem Monatsende kündbar.

Ab 21:30 Uhr könnt ihr im SPOX-Livestream die NBA-Partie der Pistons bei den Orlando Magic verfolgen.

NBA-Spiele in der Übersicht

Uhrzeit Heim Auswärts 01:00 Uhr New Orleans Pelicans Houston Rockets 01:00 Uhr Washington Wizards Charlotte Hornets 01:30 Uhr Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers 02:00 Uhr Memphis Grizzlies Boston Celtics 02:00 Uhr Utah Jazz New York Knicks 03:00 Uhr Phoenix Suns Denver Nuggets 04:00 Uhr Portland Trail Blazers Golden State Warriors 04:30 Uhr Los Angeles Clippers San Antonio Spurs 21:30 Uhr Orlando Magic Detroit Pistons

NFL-Spiele in der Übersicht

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr Buffalo Bills Miami Dolphins 19 Uhr Green Bay Packers Detroit Lions 19 Uhr Houston Texans Jacksonville Jaguars 19 Uhr New England Patriots New York Jets 19 Uhr New Orleans Saints Carolina Patriots 19 Uhr New York Giants Dallas Cowboys 19 Uhr Tempa Bay Buccaneers Atlanta Falcons 22:25 Uhr Baltimore Ravens Cleveland Browns 22:25 Uhr Denver Broncos Los Angeles Chargers 22:25 Uhr Kansas City Chiefs Oakland Raiders 22:25 Uhr Los Angeles Rams San Francisco 49ers 22:25 Uhr Minnesota Vikings Chicago Bears 22:25 Uhr Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals 22:25 Uhr Seattle Seahawks Arizona Cardinals 22:25 Uhr Washington Redskins Philadelphia Eagles Von So. auf Mo. 02:20 Uhr Tenessee Titans Indianopolis Colts

UFC 232 heute Nacht live auf DAZN

Um 4 Uhr steigt UFC 232. Als Main Fight kämpfen Jon Jones und Alexander Gustafsson in ihrem zweiten Match gegeneinander. Alle Infos zum Kampf bekommt ihr hier und hier. Den Kampf gibt es bei DAZN zu sehen!

Premier League heute live verfolgen

Am heutigen Sonntag finden in der Premier League vier Partien statt. Unter anderem empfängt Ralph Hasenhüttl mit Southampton keinen Geringeren als Manchester City, das Team von Pep Guardiola. Bereits am Mittag gastiert Chelsea, parrallel zu City duellieren sich Burnley und West Ham. Zum Abschluss des Premier-League-Tages spielt Manchester United gegen Bournemouth. Alle Spiele könnt ihr live auf DAZN verfolgen!

Premier League: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Auswärts LIVETICKER 13 Uhr Crystal Palace FC Chelsea SPOX 15:15 Uhr FC Burnley West Ham United SPOX 15:15 Uhr FC Southampton Manchester City SPOX 17:30 Uhr Manchester United AFC Bournemouth SPOX

Darts-WM: Halbfinale mit van Gerwen vs. Anderson

Das Traum-Halbfinale zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson ist perfekt. Während sich der Schotte schon am gestrigen Nachmittag beim 5:2 Sieg gegen Dave Chisnall sein Ticket für die letzten vier sicherte, tat es ihm MVG am Abend darauf gleich und schlug Ryan Joyce mit 5:1. Die andere Halbfinapartie bestreiten die Engländer Nathan Aspinall und Michael Smith.

Darts-WM: Halbfinale im Überblick

Best of 11 Sets