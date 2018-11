Bellator 209: Patricio "Pitbull" Freire vs. Emmanuel Sanchez heute live im TV und Livestream

In der Nacht vom heutigen Freitag auf Samstag stehen sich beim Bellator 209 Patricio Pitbull und Emmanuel Sanchez gegenüber. Hier erfahrt ihr, wie ihr den Kampf im Livestream verfolgen könnt.

Patricio Freire verteidigt in dem Kampf seinen Titel im Federgewicht. Das Aufeinandertreffen ist der Hauptkampf des Events.

Freire vs. Sanchez: Wo und wann findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Patricio Freire und Emmanuel Sanchez findet im Rahmen des Bellator 209 in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Austragungsort ist die Menora Mivtachim Arena in Tel Aviv. Aufgrund der Zeitverschiebung startet er Kampf um 3 Uhr deutscher Zeit.

Bellator 209: Pitbull vs. Sanchez im TV und Livestream

Wer den Kampf zwischen Patricio Freire und Emmanuel Sanchez live sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Stelle. Der Streamingdienst hat sich die Live-Übertragungsrechte für den Kampf gesichert und überträgt ab 3 Uhr am Samstagmorgen vom Event.

Zudem wird der Kampf auch im englischen Originalkommentar angeboten. Neben Kampfsport überträgt der Streamingdienst viele weitere Sporthighlights aus den Bereichen Fußball, Basketball, Football, Baseball oder Darts. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich.

