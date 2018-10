Ironman Hawaii: Historie, Fakten und Informationen zur Übertragung im TV

Der Ironman auf Hawaii wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum 40. Mal ausgetragen. SPOX versorgt euch mit sämtlichen Fakten, Historien und Informationen zum Saisonhöhepunkt der Triathleten und verrät euch, wo ihr den Ironman Hawaii live im TV sehen könnt.

Ironman Hawaii 2018: Wann und wo findet er statt?

Der Ironman auf Hawaii startet am Samstag, 13. Oktober in Kailua-Kona. Die Männer starten um 18.35 Uhr MESZ.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Entscheidung wird in der Nacht zum Sonntag, 14. Oktober, zwischen drei und vier Uhr (MESZ) erwartet. Der erste Mann wird wohl gegen 2.35 Uhr ins Ziel kommen. Die schnellste Frau wird ca. eine Stunde später erwartet.

Ironman Hawaii 2018: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Das ZDF überträgt die Entscheidung Ironman auf Hawaii in der Nacht von Samstag, 13. Oktober, auf Sonntag, 14. Oktober, live. Die Sendung SPORTextra ist dafür von 00:00 Uhr bis 3:45 Uhr auf Sendung.

Im ZDF-Livestream gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr eine Live-Übertragung aus Kailua-Kona. Katrin Müller-Hohenstein wird das Ganze moderieren. Martin Schneider ist als Reporter vor Ort und wird die Entscheidung kommentieren. Auf ironman.com könnt ihr die Zwischenzeiten aller Athleten verfolgen.

Ironman: Worum geht es und welche Distanzen stehen in Hawaii an?

Die Bezeichnung "Ironman" ist ein geschützter Markenname der World Triathlon Corporation (WTC). Verallgemeinernd spricht man von einem "Ironman", wenn Triathlon-Wettbewerben über die längste Distanz gehen. In Deutschland trifft das nur auf die Wettkämpfe in Frankfurt und Hamburg zu.

Der größte Triathlon der Welt findet jährlich in Roth (Mittelfranken) statt. Der Triathlon trägt die Markenbezeichnung "Ironman" allerdings nicht, sondern nennt sich Challenge Roth. Die Distanzen des Ironman teilen sich wie folgt auf:

Disziplin Distanz Schwimmen 3,86 Kilometer Radfahren 180,2 Kilometer Marathon 42,195 Kilometer

© getty

Ironman Hawaii: Was ist das Besondere an dieser Insel?

Mythos

Der Ironman Hawaii fand erstmals im Jahr 1978 statt und war der erste Triathlon über die Langdistanz. John Collins, ein auf Hawaii stationierter Navy-Commander, gründete den Mythos des Ironman. In einer Diskussion über die herausfordernste Sportart der Welt soll er auf einem Bankett im Waikiki Swim Club gesagt haben: "Whoever finishes first, we'll call him the Iron Man." Zudem soll Collins für die Teilnehmer beim ersten Ironman eine handschriftliche Notiz geschrieben haben: "Schwimme 2,4 Meilen, radle 112 Meilen, laufe 26,2 Meilen. Prahle damit für den Rest deines Lebens!" Und genau diese Aussage steht vor jedem Ironman auf Hawaii im Mittelpunkt.

Klima

Auf der Laufstrecke bieten sich den Läufern kaum schattige Abschnitte. Die hohen Temperaturen, kombiniert mit der hohen Luftfeuchtigkeit, machen den abschließenden Marathon zu einer immensen Herausforderung. Außerdem führt sowohl die Lauf- als auch dir Radstrecke durch die hawaiianische Lavawüste. Die Lavawüste ist bekannt für die sogenannten Ho'o-Mumuku-Winde, böige Seitenwinde, die eine Stärke von bis zu 80 km/h erreichen können und dementsprechend vor allem beim Radfahren entscheidend sein können.

Ironman Hawaii 2018: Wer sind die Favoriten

Männer

Bei den Männern ist mit dem Titelverteidiger Patrick Lange zu rechnen. Der deutsche Triathlet ist ein sehr starker Läufer und hält auf der Marathon-Strecke beim Ironman Hawaii mit 2.39.45 Stunden den Rekord. Auch der Vorjahreszweite, Lionel Sanders aus Kanada, wird wohl wieder vorne mitmischen. Ex-Radprofi Cameron Wurf aus Australien fuhr im vergangenen Jahr die Rekordzeit von 4.12.54 Stunden. Wenn sich Wurf, wie die Ergebnisse aus der Vorbereitung bestätigen, steigern konnte, kann auch ihm der große Coup gelingen.

Aus deutschen Sicht kann noch Sebastian Kienle genannt werden, der im Juli die Challenge Roth gewinnen konnte. Der wohl bekannteste deutsche Triathlet, Jan Frodeno, kann wegen einer Stressfraktur im Hüftgelenk nicht starten. Frodeno dominierte die gesamte Saison und galt als absoluter Topfavorit für den Ironman 2018 auf Hawaii.

Frauen

Bei den Frauen will sich Daniela Ryf zum vierten Mal in Folge den Titel auf Hawaii holen. Die Schweizerin führt die Weltrangliste an und hält zudem den Streckenrekord auf Hawaii (8.46.46 Stunden). Einen deutschen Erfolg der Frauen beim Ironman auf Hawaii wird es wohl auch dieses Jahr nicht geben. Das beste Ergebnis konnte Nina Kraft im Jahr 2002 mit einem zweiten Platz einfahren/ -laufen und -schwimmen.

Ironman Hawaii: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Bei den Herren dominierte seit 2014 Deutschland. Trotz des Ausfalls von Jan Frodeno gehen immer noch zwei ehemalige deutsche Ironman-Champions an den Start. Vor den Deutschen war vor allem Australien sehr stark vertreten.

Jahr Sieger Nation 2017 Patrick Lange Deutschland 2016 Jan Frodeno Deutschland 2015 Jan Frodeno Deutschland 2014 Sebastian Kienle Deutschland 2013 Frederik Van Lierde Belgien 2012 Pete Jacobs Australien 2011 Craig Alexander Australien 2010 Chris McCormack Australien 2009 Craig Alexander Australien 2008 Craig Alexander Australien 2007 Chris McCormack Australien

Auch bei den Damen konnten sich in den letzten zehn Jahren australische Athletinnen in die Siegerliste eintragen. Chrissie Wellington aus Großbritannien, Mirinda Carfrae und die Titelverteidigerin Daniela Ryf konnten das Kunststück der Iron-Woman sogar wiederholen.

Jahr Sieger Nation 2017 Daniela Ryf Schweiz 2016 Daniela Ryf Schweiz 2015 Daniela Ryf Schweiz 2014 Mirinda Carfrae Australien 2013 Mirinda Carfrae Australien 2012 Leanda Cave Großbritannien 2011 Chrissie Wellington Großbritannien 2010 Mirinda Carfrae Australien 2009 Chrissie Wellington Großbritannien 2008 Chrissie Wellington Großbritannien 2007 Chrissie Wellington Großbritannien

Alle Teilnehmer beim Ironman Hawaii 2018

Eine detaillierte Starterliste mit allen qualifizierten Athleten ist auf der Ironman-Homepage zu finden.