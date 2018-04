NBA 2K League: Alle Infos zu Turnier, Terminen, Ablauf und Übertragung

NBA Nuggets @ Timberwolves Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield Liga ACB Valencia -

Die NBA hat mit der Gründung der ersten professionellen NBA 2K League einen großen Schritt im eSport gemacht. Am 4. April fand bereits der historische Draft im Madison Square Garden statt, nun steht der offizielle Saisonstart bevor. SPOX liefert Euch alle Infos zu der Liga, den Terminen und den Übertragungen.

Der Draft Day alleine war schon ein riesiges Spektakel. In einer dreistündigen Session verkündete NBA-Commissioner Adam Silver die 102 Spieler, die von den 17 Teams ausgewählt wurden. Als allerersten Pick der Geschichte wählte 'Mavs Gaming' Dimez, aka DatBoyDimez, aka Artreyo Boyd aus, um mit ihm den ersten Titel der Geschichte der NBA 2K League nach Dallas zu holen.

Was ist die NBA 2K League?

Die NBA 2K League ist eine professionelle eSport-Liga, die von der NBA und Take-Two Interactive Software (den Erschaffern von NBA 2K) gegründet wurde. Sie besteht aus 17 Teams, die alle von "echten" NBA-Franchises gegründet wurden.

Die 17 Franchises, die um die Krone der 2K League kämpfen sind: Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Utah Jazz, Sacramento Kings, New York Knicks, Orlando Magic, Dallas Mavericks, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Golden State Warriors und Washington Wizards.

Jedes dieser Teams hat einen eigenen Team Namen und ein eigenes Logo, um eine Verwechslung mit den echten NBA-Teams zu vermeiden.

Wie sind die NBA 2K Teams aufgebaut?

Aus einem Pool von über 72.000 Qualifikanten wurden die besten 250 Spieler ermittelt, die anschließend für den Draft zugelassen wurden. Jeder Spieler steuert einen einzigen Charakter, ganz im Sinne des von 2K bekannten "My Player" Modus. Im Draft wählten die 17 Team in sechs Runden ihre Starting Five (bestehend aus einem Point Guard, einem Shooing Guard, einem Small- und Power Forward, sowie einem Center) und einen Ersatzmann aus. Trades sind darüber hinaus erst ab der nächsten Saison möglich.

Um unfaire Vorteile zu vermeiden, spielen die Gamer jedoch nicht mit ihren "My Player" Spielern oder bestehenden NBA-Stars, sondern im "Pro-Am" Modus. In diesem Modus wählen die Spieler einen Spielertypen mit einem vorgefertigten Spielstil und Skilset. So wird z.B. auch vermieden, dass 2,40 Meter große Center die Liga dominieren.

Zusätzlich verfügt jedes Team über einen General Manager, einen Team-Direktor und ein Front-Office-Team. Deren Aufgaben erstrecken sich von der Erstellung einer Spieltaktik über die Steuerung des Trainings bis hin zur Buchung und Koordinierung von Flügen. Jedes Team wohnt zudem in einem Teamhaus, in dem es zusammen trainieren und sich auf die Spiele vorbereiten kann.

Die erste Draft-Runde im Überblick

Pick Team Spieler-Name Position 1 Mavs Gaming Artreyo Boyd PG 2 Celtics Crossover Gaming Albano PG 3 Jazz Gaming Shaka Browne PG 4 Kings Guard Gaming Mitchell Franklin PF 5 Pistons GT Ramo Radoncic PF 6 Blazers5 Gaming Dayne Downey C 7 Heat Check Gaming Juan Gonzalez C 8 Magic Gaming Chrstopher Cantrell PG 9 Knicks Gaming Dayvon Curry PF 10 Bucks Gaming Aaron Rookwood PG 11 Raptors Uprising GC Kenneth Hailey PG 12 Wizards District Gaming Jonathon Fields PG 13 Pacers Gaming Bryant Colon SF 14 76ers GC Ethan White PG 15 Grizz Gaming Larell Mitchell PG 16 Cavs Legion GC Brandon Caicedo PG 17 Warriors Gaming Squad Trong Nguyen SF

Wann startet die NBA 2K League und wie ist der genaue Ablauf?

Die 2K League wird 17 Wochen lang andauern und am 1. Mai 2018 mit einem Eröffnungsturnier starten. In der 15-wöchigen Regular Season spielt jedes Teams mindestens 19 Spiele, bestehend aus 14 Saisonspielen und drei zusätzlichen Turnieren. Die wöchentlichen Aufeinandertreffen finden jeweils freitags und samstags zu definierten Uhrzeiten statt, um den Fans die Chance zu geben, die Spiele live zu verfolgen.

Am 17. August starten schließlich die zweiwöchigen Playoffs, an denen die sieben bestplatzierten Teams der Saison sowie der Sieger des finalen Turniers teilnehmen. Während die Viertelfinals noch in einem einzigen K.o-Duell ausgespielt werden, heißt es im Halbfinale und schließlich in den Finals dann Best-of-Three.

Insgesamt wird ein Preisgeld von einer Million US-Dollar ausgeschüttet, wovon alleine 300.000 Dollar an die Gewinner der NBA 2K League gehen.

Zeitplan der NBA 2K League 2018

Datum Event 01.-05. Mai Eröffnungsturnier 11.-12. Mai 1. Spieltag 18.-19. Mai 2. Spieltag 25.-26. Mai 3. Spieltag 1.-2. Juni 4. Spieltag 8.-9. Juni Turnier 15.-16. Juni 5. Spieltag 22.-23. Juni 6. Spieltag 29.-30. Juni 7. Spieltag 6.-7. Juli 8. Spieltag 13.-14. Juli Finales Turnier 20.-21- Juli 9. Spieltag 27.-28. Juli 10. Spieltag 3.-4. August 11. Spieltag 10.-11. August 12. Spieltag 17. August Playoffs (Viertelfinale) 18. Augsut Playoffs (Halbfinale) 25. August Playoffs (Finals)

Wo finden die Spiele der NBA 2K League statt und wie kann ich sie sehen?

Alle Spiele werden im NBA 2K League Studio ausgetragen. Jedes Wochenende fliegen die Spieler in das Studio, um vor Ort gegeneinander anzutreten. Die Liga hat bisher nicht verkündet, wo sich das Studio befinden wird und ob es den Fans auch möglich sein wird, die Spiele live im Studio zu verfolgen.

Für die Fans zu Hause werden auf jeden Fall alle Spiele online gestreamt. Derzeit steht noch kein offizieller Partner fest, jedoch ist es am wahrscheinlichsten, dass die NBA die Spiele über ihre offiziellen Channel via Twitch oder Youtube streamt. Die NBA steht zudem in den USA mit verschiedensten TV-Anbietern in Verhandlungen, um die Spiele auch live im landesweiten Fernsehen zu übertragen.