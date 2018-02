Surfer Nic von Rupp Siebter bei Big-Wave-Challenge vor Nazare

Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale NCAA Division I Indiana @ Iowa NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Six Nations Schottland -

England Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale King Of Kings King of Kings 54 NBA Magic @ 76ers World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings Premiership London Irish -

Worcester Premiership Saracens -

Leicester Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres

Wellenreiter Nic von Rupp hat bei der Big Wave Challenge vor Nazare das Finale knapp verpasst, durfte sich aber über den sieben Rang freuen. "Bei so einem Event eingeladen und mit den besten Big-Wave-Surfern der Welt in den Wellen zu sein, ist großartig", sagte der 27-Jährige, der im portugiesischen Sintra lebt, dem SID.

Bei dem Wettbewerb treten die 24 besten Big-Wave-Surfer der Welt gegeneinander an. Der Sieg ging an den Brasilianer Lucas Chianca, der sich bei über zehn Meter hohen Wellen mit 21,39 Punkten durchsetzte.

"Angst ist immer mit dabei. Wer sagt, er hätte keine Angst bei diesen riesigen Wellen zu surfen, der lügt. Jedoch ist es für mich wichtig, mit dieser Angst umzugehen und die Angst zu besiegen", sagte von Rupp, der seinen Durchgang in der ersten Runde gewann. Als Vierter seines Halbfinal-Heats verpasste er dann den Sprung unter die besten Sechs ganz knapp.

"Es geht alles Schritt für Schritt vorwärts. Dieser Contest hier in Nazare war definitiv ein guter Schritt nach vorne", sagte von Rupp, der früher bei Wettkämpfen für Deutschland antrat, aber mittlerweile für Portugal startet. Von Rupps Mutter hat Wurzeln in der Schweiz und in Portugal, sein Vater ist Deutsch-Amerikaner. Der Weltenbummler spricht fünf Sprachen.