Riner holt zehnten WM-Titel

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Live Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship Tag 1 Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders -

Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship -

Tag 2: Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship -

Tag 2: Session 2

Frankreichs Judo-Superstar Teddy Riner hat mit seinem zehnten Weltmeistertitel einen neuen Meilenstein seiner einzigartigen Karriere erreicht.

Teddy Riner hat mit seinem zehnten Weltmeistertitel einen neuen Meilenstein seiner einzigartigen Karriere erreicht. Bei der WM in der offenen Gewichtsklasse in Marrakesch/Marokko besiegte der 28 Jahre alte Olympiasieger von 2012 und 2016 im Finale den Belgier Toma Nikiforov und sicherte sich souverän Gold.

"Der zehnte Titel hat enorme symbolische Bedeutung. Zehn Finger sind an den beiden Händen. Das zehnte Gold bedeutet aber auch den Aufstieg in die Riege der allergrößten Sportler", sagte Riner, der seit nunmehr 144 Kämpfen unbesiegt ist. Seine letzte Niederlage datiert vom September 2010.

Der Rekordweltmeister hat acht WM-Titel im Schwergewicht geholt, bei den unregelmäßig ausgetragenen offenen Weltmeisterschaften siegte der 2,04 m große und 140 kg schwere Hüne zum zweiten Mal nach 2008.

2010 hatte er im "Open"-Finale von Tokio umstritten gegen den Japaner Daiki Kamikawa verloren und seine bislang letzte Niederlage bei einer großen Meisterschaft erlitten. Riner will seine Laufbahn bis zu den Olympischen Spielen 2020 fortsetzen.

Der deutsche Starter Sven Heinle (Fellbach) scheiterte in Marrakesch an seinem Auftaktgegner Takeshi Ojitani (Japan). Bei den Frauen war am Sonntag für Jasmin Külns (Zweibrücken) ebenfalls im ersten Kampf gegen die Französin Romane Dicko Endstation. Den Titel sicherte sich die Japanerin Sarah Asahina.