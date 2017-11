RAW: Strowman lässt Kane fliehen

BSL Fenerbahce -

Bei RAW verteidigt Roman Reigns seinen Titel, eine neue Fehde deutet sich aber an. Braun Strowman lässt weiter die Muskeln spielen und verprügelt Kane nach Strich und Faden.

Elias & The Miztourage konfrontieren Roman Reigns

Als frischgebackener Champion startete Reigns in die RAW-Episode. Der Big Dog sah sich nicht von The Miz konfrontiert, sondern von Elias, der mit Bo Dallas und Curtis Axel zum Ring kam. The Drifter sicherte sich ein Match für den Abend um den Intercontinental Gürtel.

Seth Rollins besiegt Cesaro

In der letzten Woche besiegte Dean Ambrose Sheamus, nun wurde das zweite Mitglied der Tag Team Champions aufgemischt. Ohne Unterstützung von der Ringseite besiegte Rollins Cesaro und sendet damit ein deutliches Zeichen im Kampf um den Titel.

Samoa Joe besiegt Titus O'Neil

Paige, Mandy Rose & Sonya Deville konfrontieren Sasha Banks

In der vergangenen Folge kehrte Paige in die WWE zurück und brachte die NXT-Stars Rose und Deville mit. Für die neueste Folge war ein Six Woman Tag Team Match angesetzt, das aber niemals stattfinden sollte. Bayley und Mickie James wurden noch vor dem Kampf in der Kabine ausgeschaltet.

Daraufhin bot Paige Banks an, das Team zu wechseln. The Boss lehnte dies allerdings vehement ab und versuchte sich am aussichtslosen Kampf drei gegen eins. Sie konnte sich der Überzahl nur kurz erwehren und sah sich letztlich von einem Ram-Paige ausgeschaltet.

Bray Wyatt besiegt Matt Hardy

Keine Chance für Matt: The New Face of Fear ließ gegen den Hardy-Bruder nichts anbrennen, nachdem dieser einen Moonsault daneben setzte. Wyatt konnte die Sister Abigail anbringen und besiegte den verzweifelten Matt somit erneut. Dieser tobte im Anschluss in der Ringecke vor Wut.

Rich Swann besiegt Akira Tozawa, Noam Dar und Ariya Daivari

Roman Reigns besiegt Elias

Das Match zwischen Reigns und Elias diente wohl nur zum Aufbau einer gänzlich neuen Fehde. Bei seiner Titel-Challenge verteidigte der Big Dog seinen Gürtel deutlich, daran änderte auch die Unterstützung durch Dallas und Axel nichts.

Im Anschluss an den Sieg von Reigns wurde der Champion hinterrücks von Samoa Joe attackiert. Dieser verpasste Reigns den Coquina Clutch und dürfte damit eine neue Rivalität eingeleitet haben.

Asuka besiegt Dana Brooke

Wenige Sekunden hielt Brooke gegen Asuka durch. Die Japanerin setzte direkt einen Armbar an und besiegte Brooke per Aufgabe. Im Anschluss kamen Paige, Rose und Deville zum Ring und bedrohten The Empress. Zum tätlichen Konflikt kam es jedoch nicht.

Kane besiegt Jason Jordan

Mit verletztem Knie schaffte es Jordan doch für einige Zeit, Kane die Stirn zu bieten. Als The Big Red Machine ihn aus dem Ring warf, fiel er aber auf das Knie und sellte im Anschluss eine Verletzung. Der Referee zählt Jordan aus, Kane ließ aber nicht von ihm ab.

Finn Balor besiegt Kane

Finn Balor eilte Jordan zur Hilfe und sah sich selbst schnell in ein Duell verwickelt. Kane prügelte mit einem Stuhl auf den zweiten Herausforderer des Abends ein und wurde dementsprechend disqualifiziert. Das war ihm allerdings egal - er setzte seine Attacken weiterhin fort.

Er als die Musik von Braun Strowman ertönte, ließ Kane von Balor ab. Das Monster Among Men drehte den Spieß um. Damit war es nun Kane, der quer durch den Ring geprügelt wurde. Strowman setzte Kane derart zu, dass dieser quer durch die Fans die Flucht ergriff.