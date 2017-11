Steinmeier: Politik muss IOC helfen

Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Sport und die Politik beim Anti-Doping-Kampf in die Pflicht genommen. Vor allem saubere Sportler müssten nach Ansicht des 61-Jährigen in Zukunft besser geschützt werden.

Dazu bedürfe es einer verbindlichen Zusammenarbeit zwischen dem IOC und den nationalen Behörden.

"Wenn wir diese Athleten als Vorbilder würdigen und unterstützen wollen, dann müssen wir - und hier schließe ich neben den Sportfunktionären auch die Politik mit ein - das IOC unterstützen und in die Lage versetzen, ein wirksames internationales Dopingkontrollsystem zu etablieren", sagte Steinmeier anlässlich der Feier zum zehnjährigen Bestehen der "Hall of Fame des deutschen Sports" und des 50. Geburtstags der Deutschen Sporthilfe am Donnerstag in Berlin.

IOC: Steinmeier fordert Lösung der "internen Probleme"

Laut Steinmeier sei "eine international verbindliche Lösung" für die derzeitigen Probleme unabdingbar. Der SPD-Politiker sei sich der "internen Probleme" des IOC bewusst, aber mahnte dennoch an, diese zum Wohle der Sportler zu lösen. "Aufklärung von Fehlverhalten in der eigenen Organisation und Autorität für die Zukunft gehören zusammen. Alle Sportfunktionäre, die diesen steinigen Weg gehen, verdienen Beifall und Ermutigung", sagte Steinmeier.

Ohne handfeste Veränderungen sei der Kampf gegen Doping in den kommenden Jahren nach Ansicht des Staatsoberhaupts nicht zu gewinnen. "Wir brauchen transparente Sportorganisationen. Wir brauchen Sponsoren, die sich anschließen und die Anti-Doping-Bewegung stärken. Wir brauchen handfeste Ethikregeln", sagte Steinmeier.

Ebenso müsse der Dialog mit geständigen Dopingsündern stärker gesucht werden: "Wir müssen auf die Lebensgeschichten von Sportlern hören, die sich eines Tages zur Wahrhaftigkeit entschieden haben und von ihrer Doping-Biographie berichten."