Deutschland-Achter stürmt zu WM-Gold

China Open Women Single Live WTA Peking: Tag 2 Premiership Live Wasps -

Bath World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Capitals -

Penguins Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale

Schlagmann Hannes Ocik rang kurz nach Luft, dann brachte sein Jubel fast das Boot zum Kentern: Der Deutschland-Achter ist in Florida mit einer Glanzleistung zur ersehnten ersten WM-Goldmedaille seit 2011 gerudert.

Das Flaggschiff der Deutschen Ruderverbandes (DRV) holte den Titel vor Gastgeber USA und Italien und krönte ein sensationelles Jahr mit der endgültigen Rückkehr an die Weltspitze.

Bei Temperaturen von erneut um die 30 Grad behielt das Paradeboot der DRV-Flotte in einem spannenden Rennen kühlen Kopf. Nach einem ordentlichen Start übernahm die Crew von Bundestrainer Uwe Bender die Kontrolle, zog Zentimeter um Zentimeter davon und ließ bis zum Ziel nichts mehr anbrennen. Nach 2000 Metern und 5:26,85 Minuten lag das "deutsche Traumschiff" etwa eine halbe Bootslänge vor dem geschlagenen Achter der USA.

Ruder-Achter beendet WM-Durststrecke

Mit dem Triumph in Sarasota endete eine lange Durststrecke: 2013, 2014 und 2015 hatte sich das deutsche Team jeweils mit WM-Silber begnügen müssen, auch bei Olympia 2016 reichte es "nur" zu Rang zwei - immer hinter Großbritannien. Der ewige Konkurrent von der Insel hat die vielen Neubesetzungen nach Olympia aber längst nicht so gut verkraftet wie das deutsche Boot, in Florida scheiterte der Titelverteidiger schon im Halbfinale.

Ganz anders die deutsche Mannschaft, die mit einer Mischung aus jungen Wilden und alten Hasen das Jahr ohne eine einzige Niederlage abschloss. Dem Team könnte nun eine Erfolgs-Ära bevorstehen. Die aktuelle Mannschaft erinnere ihn "stark an die vier Jahre von 2009 bis 2012, als wir dreimal hintereinander Weltmeister und in London noch Olympiasieger wurden", hatte zuletzt Richard Schmidt gesagt. Schmidt muss es wissen, er sitzt seit neun Jahren im Achter.

Schwache WM-Gesamtbilanz des DRV

Insgesamt fiel die deutsche WM-Bilanz dennoch mager aus. Medaillen. Bezeichnend war das Abschneiden der Doppelvierer, die nach Doppel-Gold bei Olympia 2016 jeweils komplett umbesetzt worden waren. Die Männer verpassten erst zum zweiten Mal in der WM-Geschichte das Finale der besten sechs Boote und wurden Achte. Das Frauen-Quartett belegte immerhin Rang vier, blieb aber erstmals seit 1991 und 19 Weltmeisterschaften in Folge ohne Medaille.

"Ich muss leider sagen: Es gibt international kein nacholympisches Jahr mehr. Da macht keiner mehr Pause, alle geben weiter Vollgas. Das haben wir nicht gemacht", hatte Cheftrainer Marcus Schwarzrock schon vor der WM gesagt. Das große, alles überstrahlende Ziel der jungen deutschen Mannschaft sei ohnehin schon jetzt Olympia 2020 in Tokio. "Da wollen und werden wir wieder vorne dabei sein", sagte Schwarzrock. Zumindest der Achter ist schon jetzt voll auf Kurs.