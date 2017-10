Hambüchen: "Das kann nicht sein!"

WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 BSL Galatasaray -

Fenerbahce Premiership Bath – Gloucester ACB Valencia -

Gran Canaria European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Murcia NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 NBA Cavaliers @ Wizards ACB Malaga -

Saski-Baskonia NHL Canadiens @ Blackhawks

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen hat die Spitzen des deutschen Sports kritisiert und seine Sympathie für den neuen Verein Athleten Deutschland bekundet. "In der Nachwuchsarbeit muss mehr gemacht werden. Die Frage ist nur, wer sich zuständig fühlt. Der Verband? Das Bundesinnenministerium? Der DOSB? Es fehlt an vielen Stellen an Struktur", sagte der 29-Jährige dem Portal Sportbuzzer.

Er habe "schon immer kritisiert, dass der Athlet zu wenig wahrgenommen wird. Wir sind die Protagonisten - und wir dürfen eine Meinung haben. Die wird nur gern unter den Tisch gekehrt", führte der Goldmedaillen-Gewinner von Rio 2016 aus, dessen Buch "Den Absprung wagen" am Montag erschien. Um den Interessen der Sportler mehr Geltung zu verschaffen, kann sich Hambüchen eine Mitarbeit im Verein Athleten Deutschland vorstellen, der in der Vorwoche aus der Taufe gehoben wurde: "Ich bin offen für Gespräche."

Nach Ansicht des gebürtigen Wetzlarers leiden vor allem kleinere Standorte an der zunehmenden Zentralisierung im deutschen Sport: "Nicht alle Athleten können zu den großen Stützpunkten wechseln. Einige hören deswegen mit dem Sport auf. Wer in Stuttgart studiert und sein Umfeld hat, soll nach Hamburg wechseln, weil er sonst keine Förderung mehr bekommt? Das kann nicht sein!"

Hambüchen: Karriereende nach dem Olympiasieg

Auch im Deutschen Turner-Bund könnte Hambüchen, der am Mittwoch 30 Jahre alt wird, eine Funktion übernehmen. Er werde bald mit dem Präsidenten Alfons Hölzl ergründen, ob es "Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt, ob auf Funktionärsebene oder als Trainer".

Seine internationale Karriere hatte Hambüchen, der nur noch in der Bundesliga turnt, nach seinem Olympiasieg eigentlich beendet. Ein Hintertürchen hält er sich mit Blick auf die Heim-WM 2019 in Stuttgart und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio aber offen: "Ich habe bei der WM in Montreal gesehen, dass ich mit dem, was ich gerade kann, konkurrenzfähig wäre. Aber nur am Reck. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass ich 2019 turne, kenne mich aber: Wenn ich 2019 turne, lasse ich Olympia 2020 bestimmt nicht aus."