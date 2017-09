3 Triumphe in der Gesamtwertung

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Mit drei Triumphen in der Gesamtwertung sowie zwei Rennsiegen haben die deutschen Slalom-Kanuten beim Weltcup-Finale im spanischen La Seu d'Urgell kräftig abgeräumt und eine gelungene Generalprobe für die WM in Pau/Frankreich (26. bis 30. September) gefeiert.

Am Sonntag sicherte sich Titelverteidigerin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak-Einer mit dem vierten Saisonsieg in Serie auch ihren zweiten Gesamterfolg. Bereits am Samstag waren in den Pyrenäen im Canadier-Zweier die ebenfalls siegreichen Robert Behling/Thomas Becker (Schkopau) erfolgreich. Dem London-Olympiazweiten Sideris Tasiadis (Augsburg) genügte im Canadier-Einer Platz vier, um sich am Ende in der Gesamtwertung durchzusetzen.

Die frühere Vizeweltmeisterin Funk unterstrich ihre derzeitige Vormachtstellung und nährte Medaillenhoffnungen für die WM. Die 25-Jährige blieb im Stangenwald fehlerfrei und verwies Ex-Weltmeisterin Jessica Fox (Australien) um knapp eine Sekunde auf Platz zwei. Auch Behling/Becker ließen nichts anbrennen und siegten im abschließenden fünften Weltcupevent vor ihren Landsleuten David Schröder/Nico Bettge (Leipzig).

Der ehemalige Team-Weltmeister Sebastian Schubert verpasste dagegen im Kajak-Einer seinen dritten Triumph nach 2013 und 2014. Der 29-jährige aus dem westfälischen Hamm wurde wie Canadier-Kollege Tasiadis Vierter. Konkurrent Vit Prindis aus Tschechien genügte zum Sieg in der Gesamtwertung der sechste Rang.

Die Canadier-Frauen Lena Stöcklin und Andrea Herzog (beide Leipzig) verpassten das Finale. In der Gesamtwertung wurde Stöcklin als beste Deutsche Zehnte. Gesamtsiegerin wurde die dreimalige Weltmeisterin Jessica Fox.