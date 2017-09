Prüfstelle im Kampf gegen Doping

Premiership Live Gloucester -

Worcester Supercopa Live Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale National Rugby League Roosters -

Cowboys World Championship Boxing Jorge Linares vs Luke Campbell Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) will die seit Monaten geplante unabhängige Prüfstelle für Doping-Testverfahren (ITA) angeblich am Sonntag offiziell ins Leben rufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach werde dies im Rahmen einer Sitzung des WADA-Exekutivkomitees in Paris geschehen.

Die Prüfstelle soll autark vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sowie den Verbänden und Staaten für die Kontrollen verantwortlich und schon zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang/Südkorea einsatzbereit sein.

Ziel ist es, mit den internationalen Verbänden der verschiedenen Sportarten einen verbindlichen Testverteilungsplan zu entwickeln. Allerdings hat die WADA bereits eingeräumt, dass eine Teilnahme an diesem Programm den Verbänden überlassen bleibe.

Die Führung der Prüfstelle soll sich aus fünf Mitgliedern zusammensetzen. Neben dem unabhängigen Vorsitzenden sollen ein IOC-Vertreter, ein Repräsentant eines internationalen Sportverbandes, ein Athlet sowie ein Doping-Experte dazugehören. Ein WADA-Vertreter soll zudem eine beobachtende Funktion ausfüllen.