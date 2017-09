Funk holt nächste Medaille

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Finale Sauerland Boxing Nordic Fight Night -

Yigit vs. Martin China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 National Rugby League Storm -

Cowboys Lega Basket Serie A Brindisi -

Turin Premiership Wasps -

Bath World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale

Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat bei der WM im südfranzösischen Pau Bronze im Kajak-Einer geholt. Die Gewinnerin der Gesamtweltcups blieb in 102,62 Sekunden zwar ohne Stangenberührung, musste Gold jedoch der wie entfesselt fahrenden Olympia-Dritten Jessica Fox (97,14) aus Australien überlassen. Silber ging am Fuße der Pyrenäen an Ex-Weltmeisterin Jana Dukatova aus der Slowakei (101,76).

Funk hatte in der Weltcupsaison vier der fünf Rennen gewonnen, verpasste aber im strömenden Regen ihren ersten WM-Titel. Vor zwei Jahren in London war die 25-Jährige aus Bad Kreuznach zu Silber gepaddelt. Lisa Fritsche (Halle/Saale) wurde in Frankreich gute Sechste, Jasmin Schornberg (Hamm) war bereits im Halbfinale gescheitert.

Damit hat der Deutsche Kanu-Verband (DKV) sein WM-Ziel von zwei Einzelmedaillen bereits erreicht. Am Samstag hatten Robert Behling und Thomas Becker im künftig nicht mehr olympischen Canadier-Zweier Bronze gewonnen.

Auch Tasiadis will Medaille

Abgeschlossen werden die Titelkämpfe am Nachmittag mit dem Canadier-Einer der Männer, in dem Sideris Tasiadis (Augsburg) als Medaillenkandidat ins Rennen geht.

In den Teamwettbewerben am Dienstag hatte das DKV-Trio Ricarda Funk (Bad Kreuznach), Jasmin Schornberg (Hamm) und Lisa Fritsche (Halle/Saale) bereits Gold geholt. Im Gegensatz zu den Einzeldisziplinen gehen bei den Mannschaftsfinals drei Boote gleichzeitig auf die Strecke, die Zeit wird vom Start des ersten bis zur Zielankunft des letzten Bootes gemessen.