Plafky scheitert im Achtelfinale

National Rugby League Cowboys -

Broncos Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Bystrica -

Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Pro14 Scarlets -

Southern Kings Pro14 Connacht -

Glasgow National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors Premiership Leicester -

Bath Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Premiership Bath -

Saracens World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez

Die deutschen Judoka haben am ersten Tag der Weltmeisterschaften in Budapest die Medaillenränge verpasst. WM-Debütant Moritz Plafky (Hennef) gewann zwar seine ersten beiden Duelle, scheiterte aber im Achtelfinale der Klasse bis 60 kg in einem engen Kampf am erfahrenen Tschechen Pavel Petrikov. Dennoch gilt der 21 Jahre alte Plafky als Nachwuchshoffnung für die Olympischen Spiele in Tokio in drei Jahren.



Katharina Menz aus Backnang verlor ihren ersten Kampf des Tages. Die 26-Jährige, in den vergangenen vier Jahren stets deutsche Meisterin in der Klasse bis 48 kg, unterlag der Israelin Noa Minsker.

Am Dienstag (ab 10.00 Uhr/sportdeutschland.tv) greifen der Abendsberger Sebastian Seidl in der Klasse bis 66 kg und Nieke Nordmeyer aus Eilbeck in der Klasse bis 52 kg ins Geschehen ein.