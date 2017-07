Hockey-Frauen retten Remis gegen Irland

Erlebe

deinen Sport

live US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 16:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 15:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale

Die deutschen Hockey-Frauen haben beim World-League-Halbfinalturnier in Johannesburg ein Remis gerettet. Das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders sicherte sich im zweiten Gruppenspiel kurz vor Schluss das 2:2 (0:1) gegen Irland. Am Samstag war die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit einem 1:0 gegen Polen in das Turnier gestartet, bei dem Tickets für die WM 2018 vergeben werden.

Gegen die Irinnen erhöhte das deutsche Team nach dem Rückstand durch Zoe Wilson (14.) den Druck. Doch vor dem Seitenwechsel konnten die Olympiadritten von Rio ihre Chancen per Strafecken nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit übernahm Mülders' Team die Initiative und konnte per Strafecke durch Amelie Wortmann in der 56. Minute ausgleichen. Nach dem 1:2 der Irin Deirdre Duke (60.) war es Nike Lorenz, die ihrer Mannschaft mit dem 2:2 durch Strafecke in derselben Minute einen Punkt sicherte.

Für die deutschen Hockey-Damen, die im nächsten Gruppenspiel am Freitag (18.00 Uhr/Dazn) gegen die starken Engländerinnen ran müssen, würde ein fünfter Platz die sichere WM-Qualifikation bedeuten.

Die Männer um den neuen Bundestrainer Stefan Kermas steigen am Dienstag in ihr Halbfinalturnier ein. Erster Gegner ist Außenseiter Ägypten (12.00 Uhr).