Keine deutsche Medaille vom 1-m-Brett

Erlebe

deinen Sport

live US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 11:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos

Die Wasserspringerinnen Louisa Stawczynski und Tina Punzel aus Dresden haben bei der WM in Budapest trotz guter Leistungen das Podest verpasst.

Ex-Europameisterin Punzel (21) hatte im Finale vom 1-m-Brett als Sechste (284,25 Punkte) zwölf Zähler Rückstand auf den Bronzerang. Die EM-Dritte Stawczynski (20) landete nach einem verpatzten Auerbachsalto im zweiten Durchgang auf Rang acht (277,15).

Wassersprung-Macht China musste derweil im zweiten Finale der Titelkämpfe in der Duna Aréna überraschend die erste Niederlage einstecken. Chen Yiwen (294,70) wurde nur Vierte, Gold ging in der nicht-olympischen Disziplin an die Australierin Maddison Keeney (314,95), die mit einem enormen Schwierigkeitsgrad punktete. Silber gewann die Russin Nadeschda Baschina (304,70) vor der Italienerin Elena Bertocchi (296,40).