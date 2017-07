Schwimm-WM: Warten auf die erste Medaille

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 11:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals

Wasserspringer Patrick Hausding verfehlte zum zweiten Mal knapp das Podest, die erfolgsverwöhnten Freiwasserschwimmer um Olympia-Hoffnung Finnia Wunram gingen leer aus: Am ersten WM-Wochenende in Ungarn blieben die Athleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) noch ohne Medaille.

Fünf Punkte fehlten Rekord-Europameister Hausding am Sonntag im WM-Finale vom 1-m-Brett in Budapest zu Bronze, der Berliner musste im Finaldurchgang den Italiener Giovanni Tocci noch auf den dritten Platz vorbeiziehen lassen. Gold und Silber gingen wie erwartet an die beiden Chinesen Peng Jianfeng und He Chao.

Bereits 21 Stunden zuvor hatte Hausding zusammen mit Stephan Feck im 3-m-Synchronspringen als Fünfter um knapp 15 Zähler Edelmetall verpasst. Am Montag (13.00 Uhr) will der Olympiadritte seinem langjährigen Synchronpartner Sascha Klein vom Turm einen krönenden Karriereabschluss bescheren. Mit dem Dresdner hatte er 2011 WM-Silber und 2013 WM-Gold gewonnen.

Nach über zwei Stunden im Plattensee trennten Wunram nur 8,9 Sekunden von der ersten WM-Medaille für die deutschen Freiwasserschwimmer, doch die 21-Jährige strahlte trotzdem. "Ich wollte unbedingt unter die Top 10", sagte die Magdeburgerin nach ihrem siebten Platz über zehn Kilometer, "das gibt Selbstbewusstsein." Erstmals auf der olympischen Distanz in die Weltspitze vorgestoßen, ist Wunram eine große Hoffnung für Tokio 2020.

Umbruchphase nach Thomas Lurz

Die Gegenwart sieht jedoch trist aus, die glorreichen Zeiten mit Rekordweltmeister Thomas Lurz sind endgültig vorbei. "Es ist eine Umbruchphase", gab Bundestrainer Stefan Lurz zu. Dies war schon am Samstag deutlich geworden: Auf ihrer einstigen Paradestrecke über fünf Kilometer schwammen die Deutschen weit hinterher und blieben zum ersten Mal seit 2001 ohne Edelmetall.

Auf der Distanz, auf der Thomas Lurz und Co. bei zwölf Weltmeisterschaften in Folge zwölf Medaillen gewonnen hatten, landeten die Debütanten Marcus Herwig und Ruwen Straub weit abgeschlagen auf den Rängen 26 und 28.

Die Wasserspringer waren näher dran: Zwölf Zähler trennten Ex-Europameisterin Tina Punzel am Samstag im Finale vom 1-m-Brett als Sechste vom Podest, die EM-Dritte Louisa Stawczynski wurde Achte - ebenso wie das Synchron-Duo Christina Wassen/Florian Fandler im Mixed-Wettbewerb vom Turm. Bereits im Vorkampf schied Christina Wassen dagegen am Sonntag mit ihrer Schwester Elena als 15. im Turm-Synchronspringen aus.