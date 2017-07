Reitz mit nächster EM-Medaille

World Matchplay Live World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) hat bei den Europameisterschaften in Baku/Aserbaidschan eine weitere Medaille gewonnen. Mit der nicht-olympischen Standardpistole holte der 30-Jährige am Sonntag Silber hinter dem Ukrainer Pawlo Korostylow.

Reitz hatte zuvor mit der Schnellfeuerpistole, seiner Paradewaffe, Bronze im Einzel und Gold mit der Mannschaft gewonnen. Am Montag geht er außerdem an der Großkaliberpistole an den Start.

Die deutschen Gewehrschützen sorgten am Sonntag ebenfalls für Edelmetall. Im Großkaliber-Liegendschießen landete Frank Fleischmann (Heiningen) hinter Jan Lochbihler aus der Schweiz auf Rang zwei. Mit Matthias Raiber (Ulm) und Jörg Niehüser (Erwitte) reichte es für Fleischmann außerdem zu Mannschafts-Bronze. Ebenfalls Rang drei wurde es im Skeet-Wettbewerb für die viermalige Weltmeisterin Christine Wenzel (Ibbenbüren). Im Mannschaftswettbewerb führte Wenzel das Team um Nele Wissmer (Hannover) und Katrin Wieslhuber (Oberhof) zu Gold.

Lisa Müller (Weingarten) gewann Silber im Gewehr-Dreistellungskampf. Müller hatte am Samstag mit Eva Rösken (Ehrenkirchen) und Sandra Georg (Ruhpolding) in der Mannschaft Silber hinter Schweden gewonnen. Beste Deutsche im Einzel war Rösken auf dem siebten Platz. Damit hat Deutschland bei der EM bislang zweimal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze gewonnen.