Basler verzockt bei Poker-WM fetten Pot

live US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos World Series of Boxing Sa 11:25 Kasachstan -

Kuba National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3

Mario Basler hat beim Main Event der World Series of Poker in Las Vegas auch den zweiten Tag überstanden. Der frühere Bundesliga-Profi verlor dabei allerdings einen fetten Pot und startet mit 66.000 Chips in die dritte Session.

Basler hatte die große Chance, wesentlich mehr Chips abzuräumen. Der 48-Jährige, der mit 76.000 morgens gestartet war, auf 9.000 fiel und anschließend auf 280.000 schoss, ging unglaublich bitter baden.

Der frühere Mittelfeldspieler des FC Bayern und von Werder Bremen ging mit einem Full House All-In, sein Gegenüber ging mit. Basler war bis zur letzten Karte in Führung, doch dann erhielt sein Gegner auf dem River ein noch höheres Full House - die meisten Chips des früheren Fußballstars waren weg.

"Mit der einen Hand hatte ich natürlich Pech, aber trotzdem bin ich insgesamt zufrieden. Über alles andere mache ich mir keine Gedanken", sagte Basler, der nun unter den letzten 2.600 Spielern steht.

Ab dem 1.081 Rang gibt es 15.000 Dollar. Der Sieger des Main Events kassiert unglaubliche 8,1 Millionen Dollar.