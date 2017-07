Neuner und Schumacher in HoF

Erlebe

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner und Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher sind von Bundesinnenminister Thomas de Maizière in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Beide Stars konnten nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen.

Neuner war an Grippe erkrankt und musste ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Michael Schumacher, der seit seiner schweren Kopfverletzung im Dezember 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war, wurde durch seine Managerin Sabine Kehm vertreten. Die Laudatio hielt Schumachers langjähriger Weggefährte und ehemaliger Mercedes-Boss Norbert Haug.

"Mit ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen haben Magdalena Neuner und Michael Schumacher entscheidend zur Popularität ihrer Sportarten beigetragen und über Jahre hinweg die Sportfans in Deutschland und auf der ganzen Welt begeistert", sagte de Maizière, der auch Mitglied des Sporthilfe-Aufsichtsrates ist.

Die Hall of Fame des deutschen Sports © getty 1/33 Michael Schumacher und Magdalena Neuner wurden am 10. Juli offiziell in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Wer war bereits drin? SPOX gibt einen Überblick... © getty 2/33 Biathlon: Magdalena Neuner (Bild), Antje Harvey © getty 3/33 Bobsport: Meinhard Nehmer © getty 4/33 Boxen: Max Schmeling (Bild), Henry Maske © getty 5/33 Eishockey: Erich Kühnhackl (Bild), Gustav Jaenecke © getty 6/33 Eiskunstlauf: Katarina Witt (Bild), Hans-Jürgen Bäumler, Marika Kilius © getty 7/33 Eisschnelllauf: Dr. Erhard Keller © getty 8/33 Fechten: Anja Fichtel (Bild), Erwin Casmir, Cornelia Hanisch, Alexander Pusch, Dr. Arnd Schmitt © getty 9/33 Fußball: Franz Beckenbauer (Bild), Sepp Herberger, Joachim Löw, Sepp Maier, Lothar Matthäus, Gerd Müller, Günter Netzer, Helmut Schön, Uwe Seeler, Heiner Stuhlfauth, Bert Trautmann, Fritz Walter © getty 10/33 Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist eigentlich dabei. Seit seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung ruht allerdings seine Mitgliedschaft in der Hall of Fame des deutschen Sports © getty 11/33 Gestalter und Denker: Harry Valerien (Bild), Prof. Dr. h.c. mult. Berthold Beitz, Willi Daume, Dr. Willibald Gebhardt, Sir Ludwig Guttmann, Friedrich Ludwig Jahn, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Lenk, Josef Neckermann, Georg von Opel, Willi Weyer © getty 12/33 Golf: Bernhard Langer © getty 13/33 Handball: Heiner Brand (links im Bild), Joachim Deckarm, Bernhard Kempa, Kristina Richter, Erhard Wunderlich © getty 14/33 Hockey: Prof. Dr. Hugo Budinger © getty 15/33 Judo: Frank Wieneke © getty 16/33 Kanusport: Birgit Fischer © getty 17/33 Leichtathletik: Armin Hary (Bild), Gretel Bergmann-Lambert, Hanns Braun, Heike Drechsler, Heide Ecker-Rosendahl, Heinz Fütterer, Hartwig Gauder, Manfred Germar und Rudolf Harbig… © getty 18/33 … sowie Ulrike Nasse-Meyfarth (Bild), Willi Holdorf, Martin Lauer, Ingrid Mickler-Becker, Dr. Harald Schmid, Renate Stecher, Liesel Westermann-Krieg und Klaus Wolfermann © getty 19/33 Motorsport: Walter Röhrl (Bild), Rudolf Caracciola, Wolfgang Graf Berghe von Trips - und jetzt auch Schumi! © getty 20/33 Radsport: Kurt Stöpel (Bild), Gustav Kilian, Wolfgang Lötzsch, Albert Richter © getty 21/33 Reitsport: Dr. Reiner Klimke (Bild), Josef Neckermann, Alwin Schockemöhle, Fritz Thiedemann, Hans Günter Winkler © getty 22/33 Ringen: Wilfried Dietrich (Bild), Werner Seelenbinder © getty 23/33 Rudern: Peter-Michael Kolbe (Bild), Karl Adam, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Lenk, Gustav Schäfer © getty 24/33 Schach: Emanuel Lasker © getty 25/33 Schwimmen: Dr. Michael "Albatros" Groß (Bild), Dr. Roland Matthes, Erich Rademacher © getty 26/33 Segeln: Jochen Schümann (Bild), Willy Kuhweide © getty 27/33 Ski alpin: Rosi Mittermaier-Neureuther (Bild), Christian Neureuther, Willy Bogner © getty 28/33 Ski nordisch: Sven Hannawald (Bild), Dr. Hans-Georg Aschenbach, Franz Keller, Henner Misersky, Dr. Helmut Recknagel, Georg Thoma © getty 29/33 Tennis: Boris Becker (rechts im Bild), Cilly Aussem, Gottfried Freiherr von Cramm, Steffi Graf, Michael Stich (links im Bild) © getty 30/33 Tischtennis: Eberhard Schöler © getty 31/33 Trabrennsport: Hans Frömming © getty 32/33 Turnen: Eberhard Gienger (Bild), Helmut Bantz, Prof. Dr. Karin Büttner-Janz, Friedrich Ludwig Jahn, Carl Schuhmann, Alfred Schwarzmann © getty 33/33 Wasserspringen: Ingrid Krämer-Gulbin

Die beiden ehemaligen Spitzensportler waren im Januar von den deutschen Sportfans in die Ruhmeshalle gewählt worden. Es war die erste Publikumsabstimmung in der Geschichte der Hall of Fame, der unter anderem Franz Beckenbauer, Boris Becker und Max Schmeling angehören. Insgesamt wurden fast 180.000 Stimmen abgegeben.