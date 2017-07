Hartung und Szabo scheiden aus

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr Live WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4

Die mitfavorisierten deutschen Säbelfechter sind am ersten Entscheidungstag der Heim-WM in Leipzig leer ausgegangen. Europameister Max Hartung und der Olympia-Achte Matyas Szabo verloren am Freitagnachmittag ihre Achtelfinal-Gefechte und konnten damit nicht wie erhofft für die erste deutsche Medaille sorgen.

Hartung unterlag etwas überraschend dem Ungar Andras Szatmari 11:15, Szabo hatte ebenfalls mit 11:15 gegen den Israeli Kostiantyn Voronov das Nachsehen. "Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe ihn die letzten beiden Male hoch geschlagen", sagte Hartung: "Die Zuschauer haben mich gespusht, aber das alleine reicht eben nicht."

Hätten beide Athleten ihre Gefechte gewonnen, wäre dem Deutschen Fechter-Bund (DFeB) eine Medaille nicht mehr zu nehmen gewesen. Dann hätte es ein deutsches Duell zwischen den beiden Vereinskollegen um Edelmetall gegeben.

Der ehemalige Europameister Benedikt Wagner und Richard Hübers (alle Dormagen) waren in der zweiten Runde ausgeschieden. Wagner verlor in der zweiten Runde gegen den Weltranglistenfünften und EM-Dritten Luca Curatoli (Italien) 10:15, Hübers unterlag dem Franzosen Vincent Anstett ebenfalls 10:15.