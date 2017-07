Schänzer: Ruhestand

World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Der weltweit renommierte Anti-Doping-Experte Professor Wilhelm Schänzer geht in den Ruhestand. Der Leiter des Institutes für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln verlässt das Zentrum Ende Juli nach insgesamt 38 Jahren. Nachfolger des 65-Jährigen wird dessen langjähriger Kölner Kollege Mario Thevis. Schänzer war an der Aufklärung unzähliger Dopingfälle und an der Einführung neuer Nachweismethoden beteiligt.

Schänzer will das Institut weiterhin begleiten und unterstützen, "andererseits freue ich mich darauf, die Verantwortung abgeben zu können", sagte Schänzer, der das Kölner Labor zu einem der weltweit führenden Dopingkontrolllabore entwickelt hat: "Man hat gelernt, mit diesem Druck, dass man sich nicht den allerkleinsten Fehler erlauben darf, umzugehen, aber es belastet schon."

Der ehemalige Zehnkämpfer promovierte unter dem bekannten Doping-Fahnder Manfred Donike. Nach dessen Tod 1995 übernahm Schänzer die Leitung des Kölner Institutes. Mit seinen Erfolgen bei der Entwicklung eines Nachweises von Anabolika hatte er maßgeblichen Anteil an der Überführung von Sprint-Superstar Ben Johnson 1988.

Das Kölner Antidopinglabor ist mit dem in Kreischa eines von zwei Instituten, das von der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) für Dopinganalytik in Deutschland zugelassen ist.