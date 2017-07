Alle Infos zum Baseball-Bundesliga All-Star Game 2017

MLB Fr 20:20 Cubs -

Das Baseball-Bundesliga All-Star Game findet dieses Jahr zum ersten mal in Bayern statt. Neben der Final-Serie der Deutschen Meisterschaft ist es das größte Event im deutschen Baseball. Hier erfahrt ihr alle Infos zu der Veranstaltung und wo ihr es live verfolgen könnt.

Was ist das Baseball-Bundesliga All-Star Game?

Das Baseball-Bundesliga All-Star Game findet einmal im Jahr während der regulären Saison statt. Dort tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen die besten Spieler der Bundesliga an. Neben dem Spiel gibt es natürlich ein attraktives Rahmenprogramm, unter anderem ein Homerun Derby, in dem die stärksten Schlagleute gegeneinander antreten, um zu sehen, wer den Ball öfters aus dem Stadion schlagen kann.

Wo findet das Baseball-Bundesliga All-Star Game statt?

Das Baseball-Event gibt dieses Jahr ihr Debüt in Bayern. Das All Star Game wird in München-Haar ausgetragen. Vergangenes Jahr fand die Veranstaltung in Bad Homburg statt.

Wann findet das Baseball-Bundesliga All Star Game statt?

Das All-Star Game findet am 23. Juli 2017 um 14:30 Uhr statt.

Wo kann ich das Baseball-Bundesliga All-Star Game live sehen?

Das All-Star Game der Baseball-Bundesliga samt Homer Run Derby wird auf YouTube von Legionaere-tv.de ab 12.45 Uhr kostenlos im Livestream übertragen.

Tickets für das All-Star Game

Ticketpreise 2017

Preis Ermäßigt Vorverkauf 9,00€ 7,00€ Tageskasse 10,00€ 8,00€

Tickets im Vorverkauf erhaltet ihr hier.

Wer sind die Teilnehmer des Baseball-Bundesliga All-Star Games?

Kader Deutsche Nationalmannschaft:

Spieler Verein Bendrien, Maurice Untouchables Paderborn Boldt, Max Mainz Athletics Brenk, Eric Bonn Capitals Cardoso, Marco Untouchables Paderborn Freimuth, Clayton Heidenheim Heideköpfe Göbel, Christopher Bonn Capitals Gühring, Simon Heidenheim Heideköpfe Jahn Lukas Buchbinder Legionäre Jimenez, Marcel Buchbinder Legionäre Koch, Sascha Bonn Capitals Larry, Shawn Heidenheim Heideköpfe Lutz, Sascha Heidenheim Heideköpfe Marquez, Enorbel Berlin Flamingos Schmidt, Alexander Buchbinder Legionäre Schmitz, Max Bonn Capitals Schulz, Philipp Heidenheim Heideköpfe Stahlmann, Tim Mainz Athletics Steinlein, Lukas München-Haar Disciples Trisl, Kevin München-Haar Disciples Von Garßen, Elias Buchbinder Legionäre Weichert, Nicolas Mainz Athletics Wilhelm, Maurice Bonn Capitals Ziegler, Christoph München-Haar Disciples

Kader All-Stars 1. Baseball-Bundesliga:

Spieler Verein Barr, Riley Mainz Athletics Bollinger, Ryan München-Haar Disciples Bolsenbroek, Mike Buchbinder Legionäre Carles, Davis Hamburg Stealers Del Muro, Orlando Mannheim Tornados Escarra, Fernando Mannheim Tornados Fenimore, Caleb Dohren Wild Farmers Gonzalez, Francisco Bad Homburg Hornets Jensen Jimmy Stuttgart Redds Katayama, Kazuya Cologne Cardinals Lee, Wilson Bonn Capitals Neuhäuser, Philipp Untouchable Paderborn Owens, Gary Heidenheim Heideköpfe Reichertz, David Saarlouis Hornets Sanchez, Daniel Solingen Alligators Schade, Till Untouchables Paderborn Stommel, Adrian Bonn Capitals Velazquez, Vicente Dortmund Wanderers

Till Schade (Paderborn), Adrian Stommel (Bonn) und Orlando Del Muro (Berlin Sluggers) erhielten in einem Fan-Voting die meisten Stimmen und rückten dadurch in den Kader vor.