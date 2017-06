DOBS unterstützt Anti-Doping-Kampf

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Mo Live WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 ATP The Boodles: Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 ATP The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 ATP The Boodles: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 ATP The Boodles: Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird nach dem jüngsten Geldsegen von 8,5 Millionen Euro durch die Zusatzlotterie "Sieger-Chance" der GlücksSpirale den Anti-Doping-Kampf in Deutschland unterstützen. So erhält die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) 250.000 Euro, der Doping-Opfer-Hilfeverein (DOH) bekommt in den kommenden drei Jahren jeweils 42.000 Euro.

"Mich freut die Kontinuität der Verantwortung, die der DOSB in Sachen Dopingopfer erstmals eingeht", sagte die DOH-Vorsitzende Ines Geipel dem SID. Der DOH wird mit dem Geld auch die neuen Räume seiner Beratungsstelle in Berlin (Neue Grünstraße) finanzieren.

Der Verein wurde im Jahr 1999 gegründet und unterstützt seitdem Dopingopfer des deutschen Sports, insbesondere des DDR-Sports. Auch die Betroffenen sollen direkt von dem Geld profitieren. Sie hätten "oftmals nicht mal das Fahrgeld (...), um zu ihren Ärzten oder Gutachtern zu kommen", so Geipel.

Für die NADA ist der Betrag aus der Lotterie nur Teil einer größeren Summe. "Wir gehen von der Zahlung in Höhe von 1,5 Mio. seitens des Sports für 2017 aus. So steht es im NADA-Haushalt, der vom Aufsichtsrat verabschiedet wurde", hieß es in einer Erklärung.