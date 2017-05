Hemmer gewinnt EM-Bronze

Mittwoch, 03.05.2017

Die DRB-Ringerin machte in der Gewichtsklasse bis 53 kg gegen Lokalmatadorin Ana Randelowitsch den Abbruchsieg bereits in der ersten Runde durch technische Überlegenheit perfekt. Im Vorjahr bei der EM in Riga hatte Hemmer ebenfalls Bronze gewonnen.

Bei den Männern war zuvor Alexander Semisorov (Rümmingen) im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 65 kg gegen den Georgier Zurabi Iakobischwili ausgeschieden. Der Mainzer Georg Stark (97 kg/Mainz) zog derweil gegen Riza Yildirim aus der Türkei nach nur einem Kampf den Kürzeren.

Bis zum Sonntag werden Titel und Medaillen im freien Ringkampf sowie bei den Griechisch-Römisch-Spezialisten und den Frauen in jeweils acht Gewichtsklassen vergeben.

