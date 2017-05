Moderner Fünfkampf: Männer-Quartett im Finale

Freitag, 26.05.2017

Der deutsche Meister Marvin Dogue siegte in der Qualifikation in der Gruppe A, sein älterer Bruder Patrick wurde Sechster. In der Gruppe C wurde Fabian Liebig Zweiter, Christian Zillekens (alle Potsdam) lief auf Rang zehn.

In Abwesenheit der verletzten Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Bonn) kämpfen am Freitagabend Annika Schleu, Ronja Steinborn und Alexandra Bettinelli (alle Berlin) im Finale um die Medaillen.

