Wo kann ich die ICC Champions Trophy 2017 sehen?

Dienstag, 23.05.2017

Mit Australien, Bangladesch, England, Indien, Neuseeland, Pakistan, Südafrika und Sri Lanka verspricht die ICC Champions Trophy 2017 in jeder Partie Cricket der Extraklasse. Die acht Teams werden in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Die jeweils beiden ersten der Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. Im Playoff-Format wird im Anschluss der Sieger ausgespielt.

In Gruppe A treffen Australien, Bangladesch, England und Neuseeland aufeinander, während in Gruppe B Indien, Pakistan, Sri Lanka und Südafrika die Halbfinalisten ermitteln. Los geht das Turnier am 1. Juni 2017, das Finale steigt am 18. Juni.

Gruppe A

Team Spiele Siege Niederlagen No Resulat Net Run Rate Australien 0 0.000 Bangladesch 0 0.000 England 0 0.000 Neuseeland 0 0.000

Gruppe B

Team Spiele Siege Niederlagen No Resulat Net Run Rate Indien 0 0.000 Pakistan 0 0.000 Sri Lanka 0 0.000 Südafrika 0 0.000

Als Austragungsorte fungieren das Edgbaston Cricket Ground in Birmingham, in das 24.803 Zuschauer passen, das Sophia Gardens in Cardiff (15.643) sowie das Londoner The Oval, in dem auch das Finale stattfinden wird, mit einem Fassungsvermögen von 23.500 Fans.

