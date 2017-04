SmackDown: Mahal schockt die WWE

Mittwoch, 19.04.2017

Mit großen Erwartungen präsentierte SmackDown in der vergangenen Woche Neuzugang Charlotte. Commissioner Shane McMahon setzte die Flair-Tochter in der ersten Amtshandlung des Abends in ein Match gegen Titelträgerin Naomi.

Das erste Match des Abends sollte jedoch direkt alle Ereignisse überstrahlen. In einem Six-Man-Match konnte sich Jinder Mahal gegen Sami Zayn, Dolph Ziggler, Luke Harper, Erick Rowan sowie Mojo Rawley durchsetzen und damit den Status als No.1 Contender auf die WWE Championship von Randy Orton einheimsen.

Eben jener Champion betrat im Anschluss die Bühne und bedrohte den frischgebackenen Contender. Unterbrochen wurden beide von Bray Wyatt, gegen den Orton bei Payback in einem House of Horrors Match antreten wird. Der Gegner für Mahal wird dementsprechend noch ermittelt.

Frauen waren mit am Start

Dann war es Zeit für Naomi vs. Charlotte und die nächste Vergabe des Status als No.1 Contender. Charlotte besiegte die Championesse, machte sich damit aber wenig Freunde in der Divas-Division. McMahon wird erklären müssen, warum er Charlotte direkt ins Titelrennen beförderte.

Primo & Epico konnte American Alpha besiegen, Kevin Owens eröffnete im Anschluss die America Open Challenge. Der Titelträger bot seinen Gürtel an, Lokalmatador Gary Gandy nahm an. Der Außenseiter sah jedoch kein Licht gegen The New Face of America, der direkt eine Botschaft an AJ Styles und Chris Jericho schickte.

Ersterer besiegelte den Abend mit einem Sieg über Baron Corbin. Mit Owens, der sich das Geschehen am Ring ansah, schenkten sich The Phenomenal One und The Lone Wolf nichts. Styles verpasste Corbin einen Phenomenal Forearm und schaffte es rechtzeitig zurück in den Ring, um Corbin auszählen zu lassen.

