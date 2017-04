Peru: IOC spendet 600.000 Dollar für Flutopfer

Dienstag, 04.04.2017

"Die Olympische Bewegung steht bereit, Peru beim Wiederaufbau zu helfen", schrieb IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski.

Das IOC erwägt derzeit, seine für September in Perus Hauptstadt Lima geplante Session wegen der Naturkatastrophe in eine andere Stadt zu verlegen. Auf der Session sollen die Olympischen Spiele 2024 vergeben werden.

In Peru hatten die Fluten durch anhaltend starke Regenfälle in den vergangenen Tagen etwa 100 Todesopfer gefordert. Bis zu 700.000 Menschen sind unmittelbar von der Katastrophe betroffen.

