Hausding/Klein springen in Peking zu Silber

Freitag, 03.03.2017

Platz drei ging an Alexander Bondar und Wiktor Minibajew (Russland/415,50).

"Das war ein toller Einstand in das WM-Jahr im Beisein der kompletten Weltspitze", sagte Chefbundestrainer Lutz Buschkow. Rekordeuropameister Hausding verpasste zum Abschluss des ersten Wettkampftages seine zweite Medaille nur hauchdünn. Im 3-m-Synchronspringen mit Stephan Feck (Leipzig) fehlten ihm mit 417,39 Zählern nur 1,86 Punkte zum Bronzerang. Platz eins sicherten sich die Chinesen Cao Yuan und Xie Siyi (450,39).

Bei den Frauen gelang der 19-jährigen Friederike Freyer (Leipzig) und ihrer erst 15-jährigen Sprungpartnerin Lena Hentschel (Berlin) mit 266,70 Punkten Platz sieben vom 3-m-Brett ein ordentliches Debüt in der Weltserie. Auch in dieser Konkurrenz ging Gold an China: Shi Tingmao und Xu Zhihuan siegten mit 319,20 Punkten.

Alle Mehrsport-News