WBC: USA verhindern Blamage

Montag, 13.03.2017

Team USA stand schon unter Druck im dritten Spiel von Pool C in Miami. Gegen Kanada musste ein Sieg her, um ein Tiebreaker-Spiel zu verhindern. Und das gelang - mit Nachdruck! Bereits nach zwei Innings stand es 7:0 für die USA, auch dank eines 3-Run-Homeruns von Nolan Arenado von den Colorado Rockies. Neben ihm gelang auch Catcher Buster Posey von den San Francisco Giants ein Homerun, Letzterer stellte mit seinem im siebten Inning den 8:0 Endstand her.

Während Kanada mit drei Pleiten draußen ist, stehen die USA in Runde zwei, wo sie auf die Dominikanische Republik und Puerto Rico in San Diego treffen.

Der vierte Teilnehmer im Pool F muss jedoch noch ermittelt werden, denn dank der überraschenden 9:11-Pleite Venezuelas gegen Mexiko müssen die Südamerikaner ins Entscheidungsspiel gegen Italien. Beide stehen bei einer 1-2-Bilanz.

In Runde zwei in Tokio brachte derweil die Niederlande Israel die erste Niederlage in diesem Turnier bei. Angeführt von Yankees-Shortstop Didi Gregorius gewannen die Honkballers mit 12:2. Gregorius kam auf zwei Hits, drei Runs und fünf RBI - darunter ein 3-Run-Homerun im vierten Inning. Ex-MLB-Outfielder Vladimir Balentien kam gar auf drei Hits und steuerte drei RBI bei. Somit gelang dem Königreich die Revanche für die 2:4-Pleit gegen Israel in Runde eins.

