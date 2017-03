WBC: Puerto Rico schlägt die USA

Samstag, 18.03.2017

Für Puerto Rico war es in der zweiten Runde des diesjährigen Turniers der insgesamt fünfte WBC-Sieg in Folge, und die Gäste legten im Petco Park zu San Diego los wie die Feuerwehr: Vier Runs gelangen allein im ersten Inning, in der Folge durften Seth Lugo und das Bullpen den Rest erledigen.

Mit der angekündigten Aggressivität schaffte es Puerto Rico, fünf Bases zu klauen und den Druck stets hochzuhalten. Mit zwei weiteren Runs im sechsten Inning gelang die Vorentscheidung. Als erstes Team in diesem Turnier vollbrachte es Puerto Rico damit, gegen die Starting-Rotation der USA Runs zu erzielen.

Am letzten Spieltag der Zwischenrunde am Samstag trifft Puerto Rico auf Venezuela, die USA auf die Dominikanische Republik.

