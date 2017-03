Red Bull Air Race auch 2017 auf Lausitzring

Mittwoch, 08.03.2017

Beim ersten Lausitzring-Gastspiel 2016 hatte Dolderer hinter dem Australier Hall Platz zwei belegt.

Drei Wochen vor der Station in Deutschland geht es für die Air-Race-Piloten zudem nach Porto, womit der Kalender für die Saison 2017 endgültig komplett ist. Das erste WM-Rennen hat bereits Anfang Februar in Abu Dhabi stattgefunden, wo Titelverteidiger Dolderer aufgrund einer Zeitstrafe im Finaldurchgang nur Platz vier belegte. Der Sieg und damit auch die erste Führung in der WM-Wertung gingen an den Tschechen Martin Sonka.

Der Red-Bull-Air-Race-Kalender 2017: 1. Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (10./11 Februar), 2. San Diego/USA (15./16. April), 3. Chiba/Japan (3./4. Juni), 4. Budapest/Ungarn (10./11. Februar), 5. Kasan/Russland (22./23. Juli), 6. Porto/Portugal (12./13. August), 7. Lausitzring (2./3. September), 8. Finale in Indianapolis/USA (14./15. Oktober)

