Russ.Paralympics-Athleten 2018 wieder dabei?

Freitag, 10.03.2017

Nach Angaben von Sir Philip Craven, dem Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), ist eine Teilnahme in Südkorea möglich, wenn das Russische Paralympische Komitee (RPC) vor den Winterspielen "die Wiederaufnahme-Kriterien komplett" erfüllt.

"In diesem Fall wird das IPC die Suspendierung mit sofortiger Wirkung aufheben. Die Tür für die Teilnahme der russischen Paralympics-Athleten an Pyeongchang ist sicherlich nicht geschlossen", sagte Craven am Rande eines Treffens in Bonn und fügte an: "Der Ball liegt jetzt beim RPC. Sie wissen, was zu tun ist."

An dem Meeting nahmen neben Vertretern des IPC drei Vertreter des russischen Parlaments teil. "Der fruchtbare Dialog muss jetzt in ein entsprechendes Handeln übergehen", forderte Andy Parkinson, der Vorsitzende der IPC-Taskforce.

Nach Angaben von Parkinson wird es entscheidend für die Wiederaufnahme des RPC sein, dass die Russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) die Kriterien der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) erfüllt. "Ich bin optimistisch, dass die Duma-Abgeordneten die RUSADA bei diesem Vorhaben unterstützen werden", meinte Parkinson.

Als positiv wurde am Rande des Treffens in Bonn gewertet, dass Staatspräsident Wladimir Putin jüngst das Versagen des bisherigen Systems im Kampf gegen Doping in Russland eingestanden hatte. Wegen erwiesenen Staatsdopings hatte das IPC Russlands Sportler von den Paralympics in Rio de Janeiro 2016 ausgeschlossen.

