Reitz holt EM-Gold mit der Luftpistole

Freitag, 10.03.2017

Zuletzt hatte er international vor vier Jahren mit der Luftpistole geschossen.

"Ich habe im Schnitt knapp über 10,0 getroffen, das ist sehr gut. Das war ein tolles Finale", sagte der Regensburger. Mit 441,6 Ringen im Endkampf stellte Reitz zugleich einen Welt- und Europarekord auf. Der 29-Jährige lieferte sich ein spannendes Duell mit dem Serben Damir Mikec, gegen den er jüngst in der Bundesliga verloren hatte. Am Ende lag Reitz zwei Zehntelpunkte vor seinem Rivalen.

Reitz hatte sich mit 582 Ringen als Dritter für das Finale qualifiziert. Nicht so gut lief es für seine Teamkameraden. Michael Schwald (Lörrach-Hauingen) kam mit 573 Ringen auf den 30. Platz, Alexander Kindig (Burgau) erreichte mit 567 Ringen Rang 48. Damit kam das Trio in der Teamwertung mit 1722 Ringen auf den siebten Platz. Gold ging an Russland.

Alle Mehrsport News in der Übersicht