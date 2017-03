WBC: Dom. Rep. besiegt USA nach Comeback

Sonntag, 12.03.2017

Es war unzweifelhaft der Höhepunkt von Pool C - das Aufeinandertreffen der USA und der Dominikanischen Republik in Miami. Team USA erwischte dabei den besseren Start und ging sogar mit einer 5:3-Führung ins achte Inning. Manager Jim Leyland brachte Indians-Reliever Andrew Miller, der in den vergangenen MLB-Playoffs groß aufgespielt hatte, in die Partie.

Der Linkshänder traf direkt Jose Bautista mit einem Pitch und erlaubte ein Single von Carlos Santana. Nelson Cruz' Homerun im Anschluss drehte die Partie für die Dom. Rep., die dann dank eines weiteren Homeruns von Starling Marte von den Pittsburgh Pirates den 7:5-Endstand herstellte. Damit steht die Dom. Rep. schon in der nächsten Runde, Team USA hingegen muss zittern und trifft zum "kleinen" Finale auf Kanada.

Puerto Rico mit zweitem Sieg

In Pool D wiederum gewann Puerto Rico auch sein zweites Spiel gegen Gastgeber Mexiko mit 9:4 und hat damit alles im Griff. Javy Baez und Francisco Lindor (2) schlugen Homeruns.

Im Pool E in Tokio wiederum trumpfte Israel weiter auf und gewann das Auftaktspiel gegen Kuba mit 4:1. Dramatisch wurde es indes im Anschluss im Tokyo Dome. Gastgeber Japan sah gegen die Niederlande schon wie der sichere Sieger aus, doch ein RBI-Single von Orioles-Second-Baseman Jonathan Schoop brachte dann doch noch den späten 6:6-Ausgleich für die Honkballers.

Das führte zu einer Premiere beim WBC, denn es ging ins elfte Inning, sodass beide Teams mit Läufern auf zwei und drei begannen. Japan nutzte diesen Vorteil sofort: Sho Nakata schlug ein 2-Run-Single ins Left Field und entschied somit essenziell die Partie, denn den Europäern gelang im Anschluss nichts mehr.

